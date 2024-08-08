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Жителям севера Крита рекомендовали покинуть свои дома из-за природных пожаров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сильные природные пожары бушуют в районе Ретимно на севере Крита, сообщает в четверг издание Kathimerini.

Спасатели распространили рекомендацию об эвакуации жителей шести населенных пунктов. Данных о пострадавших или ущербе не приводится.

В настоящий момент в тушении огня задействованы более 200 пожарных, а также почти 50 единиц спецтехники. Отмечается, что ситуация осложняется сильным ветром, из-за которого повысилась скорость распространения пламени.

По данным Associated Press, правительство Греции направит дополнительные силы на Крит для борьбы с пожарами.

Этим летом в Греции произошло более 2 тыс. лесных пожаров.

Крит
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