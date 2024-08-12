ЕС окажет Греции помощь в борьбе с природным пожаром

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза отправят в Грецию пожарных и спецтехнику для помощи в борьбе с природным пожаром, бушующим вблизи Афин, сообщила в понедельник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС направляет на помощь спасательный комплекс: два самолета из Италии и вертолет из Франции", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

По данным греческой газеты "Катимерини", Италия направит Греции два пожарных самолета. Ожидается, что они прибудут в Грецию во вторник.

Париж отправит Афинам 180 пожарных, 55 грузовиков и вертолет. Их прибытие в Грецию ожидается позднее в понедельник, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, в Грецию для помощи в локализации пожара направятся пожарные бригады из Чехии и Румынии.

Чехия, в частности, отправит 75 пожарных и 25 единиц техники.

Как сообщили источники "Катимерини", помощь также предложили Испания, Кипр и Турция.

Природный пожар, который считают сильнейшим в Греции за этот год, в понедельник распространился на пригороды Афин, в результате чего сотни людей из более чем 25 районов были вынуждены эвакуироваться. Распространению огня, по словам греческих пожарных, способствует шквалистый ветер.

Почти 700 пожарных, 190 пожарных машин и 33 воздушных судна продолжают борьбу с пожаром, который вспыхнул в воскресенье в 35 км к северу от Афин.

Власти предупреждают, что этот пожар будет представлять повышенную опасность как минимум до четверга.