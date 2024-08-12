Европейские авиакомпании продолжают отменять рейсы на Ближний Восток

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Несколько европейских авиакомпаний, в том числе Lufthansa и Air France, заявили об очередной отмене рейсов в Израиль, Иран, Ливан и некоторые другие страны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает The Times of Israel.

В Lufthansa заявили об отмене рейсов в столицы Ирана, Ливана и Иордании, а также в Тель-Авив и иракский Эрбиль до 21 августа включительно. Также в этот период самолеты авиакомпании не будут летать через воздушное пространство Ирана и Ирака.

Swiss International Air Lines так же отменила все рейсы до 21 августа, но только в Тель-Авив и Бейрут. В это время самолеты компании не будут использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и Израиля.

Air France и Transavia France отменили все рейсы в Бейрут до 14 августа.

Ранее летом эти и другие авиакомпании по всему миру сообщали о решения на ограниченное время отменить ряд рейсов в некоторые страны на Ближнем Востоке из-за эскалации там напряженности.