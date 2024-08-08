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Air France продлила перерыв с полетами в Бейрут до 11 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Французская авиакомпания Air France объявила, что отменяет авиасообщение между Парижем и Бейрутом до 11 августа включительно из-за напряженности на Ближнем Востоке.

"Из-за ситуации в области в безопасности в Ливане Air France продлевает приостановку рейсов между Международным аэропортом Париж - Шарль-де-Голль и Бейрутом до 11 августа включительно", - сообщает сайт авиакомпании.

Возобновление полетов в столицу Ливана "будет зависеть от оценки ситуации" в регионе. Но по-прежнему клиентам можно бесплатно отложить или перенести поездку в том случае, если они забронировали рейс в Бейрут или и из него на даты до 18 августа 2024 года включительно.

Air France еще 29 июля объявила об отмене полетов в Ливан как минимум до 6 августа. Затем приостановку рейсов продлили до 8 августа.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. После этого авиакомпании начали приостанавливать авиасообщение с регионом.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Air France Бейрут Иран Ливан Хезболла Франция
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