Lufthansa до 13 августа отменила рейсы в Израиль, Ливан и Иран

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в некоторые города Израиля, Ирана, Ирака, Иордании и Ливана до 13 августа включительно. Речь идет об отмене всех рейсов в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив.

Компания предлагает пассажирам, затронутых этим решением, бесплатно перебронировать или сдать билеты.

Ранее в августе Lufthansa объявляла об отказе от всех рейсов в Израиль на ближайшее время.

Также концерн Lufthansa Group, в который входят, в частности, авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, сообщал об отмене рейсов в Тегеран и Бейрут до 12 августа.

5 августа в Lufthansa заявили, что самолеты компании до 7 августа будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

После этого целый ряд авиакомпаний начал ограничивать авиасообщение с регионом.