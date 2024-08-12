Поиск

Командующий ВВС Израиля запретил летному составу покидать страну

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Командующий Военно-воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар запретил летному составу покидать страну из-за возможного скорого удара Ирана по Израилю, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В Армии обороны страны поясняют, что данное решение продиктовано новыми данными израильских военных насчет планов Ирана. Распоряжение касается исключительно кадровых военных и не коснется израильтян, служащих в ВВС по призыву.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обстрелян реактивными снарядами с территории Ливана

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации
Олимпийские игры-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });