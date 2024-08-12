Командующий ВВС Израиля запретил летному составу покидать страну

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Командующий Военно-воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар запретил летному составу покидать страну из-за возможного скорого удара Ирана по Израилю, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В Армии обороны страны поясняют, что данное решение продиктовано новыми данными израильских военных насчет планов Ирана. Распоряжение касается исключительно кадровых военных и не коснется израильтян, служащих в ВВС по призыву.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.