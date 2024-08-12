Великобритания, Франция и Германия призвали Иран воздержаться от эскалации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лидеры Великобритании, Франции и Германии поддерживают призывы о возобновлении переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС и призывают Иран и его союзников воздержаться от действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Мы призываем Иран и его союзников воздержаться от атак, которые приведут к большему обострению напряженности и подорвут возможность заключить сделку о перемирии и освобождении заложников", - заявили они.

Они предупредили, что Иран понесет ответственность в случае действий, которые помешают заключению перемирия. Они также заявили о своей поддержке призывов США, Катара и Египта, которые являются посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, возобновить переговоры.

Переговоры по заключению перемирия были поставлены на паузу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в конце июля. Позже посредники призвали стороны возобновить переговоры 15 августа. Западные СМИ сообщали, что ХАМАС отказался от участия в переговорах. Израильская сторона согласилась.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.