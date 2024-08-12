Поиск

Великобритания, Франция и Германия призвали Иран воздержаться от эскалации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лидеры Великобритании, Франции и Германии поддерживают призывы о возобновлении переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС и призывают Иран и его союзников воздержаться от действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Мы призываем Иран и его союзников воздержаться от атак, которые приведут к большему обострению напряженности и подорвут возможность заключить сделку о перемирии и освобождении заложников", - заявили они.

Они предупредили, что Иран понесет ответственность в случае действий, которые помешают заключению перемирия. Они также заявили о своей поддержке призывов США, Катара и Египта, которые являются посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, возобновить переговоры.

Переговоры по заключению перемирия были поставлены на паузу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в конце июля. Позже посредники призвали стороны возобновить переговоры 15 августа. Западные СМИ сообщали, что ХАМАС отказался от участия в переговорах. Израильская сторона согласилась.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Великобритания Израиль Иран ХАМАС Франция Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обстрелян реактивными снарядами с территории Ливана

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации
Олимпийские игры-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });