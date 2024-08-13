Путин обсудит с главой Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Аббас посещает Россию с официальным визитом, последний раз он был в РФ в ноябре 2021 года.

Как сообщили накануне в Кремле, помимо обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на переговорах предполагается провести обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщал, что в ходе визита Аббаса состоится важный разговор и совместный анализ событий, происходящих в регионе, ожидается, что будут выработаны скоординированные подходы для того, чтобы "на Ближнем Востоке воцарились мир и безопасность на справедливой основе и в соответствии с решениями международного сообщества".

"Организация освобождения Палестины является законным представителем всего палестинского народа, мы выстраиваем эти отношения, очень конструктивные, в течение десятилетий. Этот визит очень важен для продолжения контактов и сотрудничества на всех направлениях", - сказал дипломат.

Аббас, как сообщило ранее палестинское агентство WAFA со ссылкой на посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, рассчитывает также обсудить с президентом России действия по незамедлительной доставке гуманитарной помощи сектору Газа.