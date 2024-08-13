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В Красном море у берегов Йемена рядом с судном произошли три взрыва

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Красном море у занимаемой хуситами части Йемена неназванное судно подверглось серии атак, сообщает AP со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

UKMTO получило сообщение об инциденте в 63 морских милях (около 116 км) от Ходейды. По данным управления, недалеко от судна произошел взрыв. Название судна при этом не указывается.

Позже, по данным UKMTO, рядом с этим судном случились еще два взрыва. Данных о повреждениях и пострадавших не поступало.

Хуситы пока не брали на себя ответственность за атаки, однако иногда на это у них может уйти несколько дней, напоминает AP.

Хроника 17 декабря 2023 года – 13 августа 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен UKMTO Красное море
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