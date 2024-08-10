США уничтожили ракетную пусковую установку и беспилотный катер йеменских хуситов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американские военные за прошедшие 24 часа уничтожили ракетную пусковую установку и беспилотный ударный катер на территории Йемена, контролируемой хуситами, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Кроме того, уничтожены два беспилотника хуситов над Красным морем.

"Это оружие представляло непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - говорится в сообщении.

Накануне CENTCOM сообщил, что судно, проходившее по Баб-эль-Мандебскому проливу у берегов Йемена, трижды подвергалось атакам. По данным Управления морских торговых операций Великобритании UKMTO, 9 августа в непосредственной близости от судна взорвалась ракета. Позднее судно пытались атаковать с помощью беспилотного катера. По данным охранной фирмы Ambrey, команда частных охранников на борту открыла огонь и смогла уничтожить катер.