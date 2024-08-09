Очередное судно атаковали у берегов Йемена

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Судно, проходившее по Баб-эль-Мандебскому проливу у берегов Йемена, трижды подвергалось атакам, сообщает AP со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).



В четверг в сторону этого судна с более мелкого судна была выпущена граната из РПГ. Рано утром в пятницу в непосредственной близости от судна взорвалась ракета, но судно и экипаж не пострадали.

Позднее судно пытались атаковать с помощью беспилотного катера, удар не нанес ему повреждений

В частной охранной фирме Ambrey сказали, что на борту атакованного судна была частная охрана. По оценке Ambrey, атакованное судно, судя по всему, было оценено хуситами как типичная для них цель.

Ответственность за нападения пока никто на себя не взял. АР отмечает, что хуситы могут это делать с запозданием.