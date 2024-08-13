ВМС Ирана начали учения на северо-западе страны

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Ирана во вторник приступили к учениям в провинции Гилян в районе города Астара, расположенного на берегу Каспийского моря, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Заместитель главы области Астара Хамид Мусави заявил, что цель учений - подготовить, насколько возможно, "оборонительные силы" этого вида войск. Он призвал жителей не беспокоиться из-за звуков взрывов, которые будут сопровождать тренировки ВМС.

"Аль-Арабийя" напоминает, что это уже вторые учения в Иране, о которых стало известно за последние три дня. Так, в минувшее воскресенье стартовали маневры Корпуса стражей Исламской революции в провинции Керманшах около границы с Ираком.

О таких действиях иранских военных стало известно на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера движения "Хезболла" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.