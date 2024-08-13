Иран может нанести удары по объектам "Моссада" в Тель-Авиве

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Военные Ирана могут решить нанести удары по объектам разведслужбы "Моссад" в Тель-Авиве в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра, сообщает во вторник иранский телеканал Press TV со ссылкой на собственную оценку ситуации.

"Проведенный нами анализ указывает на то, что наиболее вероятные цели в Тель-Авиве - центры, связанные с израильской разведслужбой "Моссад". Именно она сыграла ключевую роль в убийствах Хании и Шукра", - передает телеканал.

Кроме того, он подчеркивает, что "в Тель-Авиве также расположены многочисленные военные объекты, которые тоже могли бы стать целями Ирана".

При этом Press TV отмечает, что не обладает информацией как по поводу планируемого времени нанесения ударов, так и насчет того, как именно они будут нанесены.

Ранее на этой неделе уже поступали сообщения СМИ о том, что Иран может сфокусировать удар по объектам в Тель-Авиве. В частности, в связанной с "Хезболлой" ливанской газете "Аль-Ахбар" звучали предположения, что движение может нанести удар по по центрам принятия решений в Тель-Авиве. По данным портала Axios, израильские власти интерпретировали эти слова так, что "Хезболла" может ударить по Генеральному штабу ЦАХАЛ в центре Тель-Авива, по штаб-квартире "Моссада" или по иным ключевым объектам разведки на севере города. Их строения находятся вблизи жилых кварталов.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля председателя политбюро ХАМАС Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. Израиль не подтверждал, но и не опровергал, что именно он стоит за этими убийствами.