КСИР начал учения на западе Ирана вблизи границы с Ираком

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в воскресенье приступил к учениям на западе Ирана, сообщает издание The National.

Маневры идут в провинции Керманшх около границы с Ираком, должны продлится до вторника. Целью учений военные назвали укрепление боеготовности и бдительности войск.

О маневрах стало известно на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

В воскресенье генерал КСИР Али Мохаммд Наеини заявил, что в должное время Израиль получит ответ за смерть Хании.

Между тем в западных СМИ ранее появилась информации о том, что в иранском руководстве могут быть разногласия насчет того, как именно отвечать на убийство Хании.