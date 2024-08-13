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Катар заверил США, что будет добиваться от ХАМАС участия в переговорах о перемирии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Власти Катара заявили США, что предпримут меры с целью обеспечить присутствие представителей движения ХАМАС на запланированных на 15 августа переговорах о прекращении огня в секторе Газа, заявил во вторник представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"Катар уверил нас, что будет работать над присутствием ХАМАС там, и мы в полной мере рассчитываем на движение переговорного процесса вперед", - приводит издание The National его слова.

Между тем, позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк отправляется с визитом в Каир и Доху, а президентский советник Амос Хохштейн - в Бейрут. Она отметила, что, по мнению Белого дома, лучший способ добиться деэскалации в регионе - заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

До этого The National сообщало со ссылкой на источники, что движение ХАМАС нацелено бойкотировать переговоры. До этого в ХАМАС планировали все же к ним присоединиться, но затем призвали переговорщиков составить план, как выполнить уже согласованные условия, а не продолжать диалог или выдвигать новые условия.

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Посредники пообещали представить финальный вариант соглашения.

Госдепартамент Израиль Амос Хохштейн Бейрут Газа США ХАМАС
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