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Лукашенко увидел опасность третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО на Украину

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что видит опасность третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО на территорию Украины.

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"Возможность "положить" Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Мы должны это видеть, мы это видим с президентом Путиным, что в это могут уже открыто включиться (вот просто даже не пряча это) натовские войска. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16 там и так далее. Это уже есть", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины... А лучше еще, чего они хотят, со стороны (...) руководителей Польши, захватить Беларусь, и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было. Это их мечта", - отметил президент, подчеркнув, что при таком сценарии "это мобилизация и настоящая война должна была бы быть".

"Если они введут войска НАТО, это третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина НАТО Белоруссия Александр Лукашенко
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