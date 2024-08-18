Лукашенко заявил, что эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия любой ценой освободит Курскую область от вторгшихся на ее территорию украинских военных, а эскалация конфликта может привести к уничтожению Украины как государства.

В интервью телеканалу "Россия" Лукашенко отметил, что в числе украинских бойцов, совершивших нападение на Курскую область, не было непрофессионалов. "Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже в основном прошедшие по войне люди. Остальных дооснастили, наемники, поляки и прочее и прочее. Были сформированы очень мощные силы, и они зашли... Что такое граница? Я же служил, знаю, что такое граница. Это ребят несколько там, ну, у вас усиленные, допустим. Они не могли сдержать такие силы", - сказал президент.

"Естественно, (...) снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встает вопрос: зачем туда зашли? Для того чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов? (...) А что будет на других участках фронта? Они, украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Они понимают, что идут в одну сторону", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что эскалация конфликта может закончиться самым печальным образом для украинского государства.

"Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал, и не победит Россию. Какое НАТО тут справится? У американцев одна политика - Европу столкнуть с Россией. Пускай дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами", - добавил президент Белоруссии.