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Съезд Демократической партии США открывается в Чикаго

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Конвенция (съезд) Демократической партии США начинает работу в понедельник в Чикаго и продлится до 22 августа.

На съезде выступят многие именитые представители партии, в том числе кандидат на пост президента США вице-президент Камала Харрис и кандидат на пост вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уолз. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост главы государства во время съезда, однако на этот раз комитет Демократической партии решил заранее провести онлайн-голосование, по результатам которого утвердил кандидатуру Харрис.

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Изначально кандидатом от Демократической партии должен был стать нынешний президент США Джо Байден, однако в июле он объявил, что покидает предвыборную гонку, и призвал демократов сделать своим кандидатом Харрис. Тем не менее Байден тоже выступит на съезде, его выступление намечено на первый день, выступление Харрис - на последний. Помощники президента заявили, что в своей речи он объяснит, почему Харрис, по его мнению, может победить кандидата от республиканцев экс-президента США Трампа, которого Байден считает "угрозой демократии".

Также в ходе конвенции выступят бывший президент США Билл Клинтон, его супруга - бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также экс-президент Барак Обама.

Так как на съезде отпала необходимость избрания кандидата в президенты, основными событиями мероприятия станут выступления высокопоставленных демократов и представление партийной платформы, отмечают американские СМИ.

Директор по связям с общественностью избирательного штаба Харрис Майкл Тайлер заявил, что помощники вице-президента планируют использовать съезд, чтобы представить ее публике и показать разницу между ней Трампом.

Также американские СМИ отмечают, что во время конвенции в Чикаго будут проходить протесты. Многие американцы, недовольные конфликтом в секторе Газа, как ожидается, выйдут на улицы города, чтобы выразить протест против поддержки Вашингтоном действий израильских властей. Самые крупные протесты ожидаются в понедельник и среду. Организаторы предполагают, что в протестах примут участие десятки тысяч человек.

Также шествие планирует как минимум одна произраильская группа.

Съезд Республиканской партии прошел 15-18 июля.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.

Билл Клинтон Барак Обама Джо Байден Камала Харрис США Чикаго Демократическая партия
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