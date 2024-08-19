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Что случилось этой ночью: понедельник, 19 августа

Гросси готовится посетить Курскую АЭС, завершилось извержение вулкана Шивелуч, в Чикаго открылся съезд Демпартии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС. Российская сторона ожидает его скорого визита.

- Ученые предполагают, что взрывное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке завершилось. В результате последней активности вулкана сейсмологи насчитали десятки афтершоков.

- Краевой суд оставил в силе приговор осужденному в Приморье американскому военному. Его адвокат сообщила, что решение будет обжаловано.

- Съезд Демократической партии США открывается в Чикаго. Событиями мероприятия станут выступления высокопоставленных демократов и презентация партийной платформы.

- Православные христиане празднуют Преображение Господне. В народе праздник также называют Яблочным Спасом.

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