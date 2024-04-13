Белорусские Belgee впервые вошли в топ-10 марок по продажам на авторынке РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Автомобили белорусского бренда Belgee по итогам марта впервые вошли в топ-10 марок по продажам на авторынке России, сообщило в субботу профильное агентство "Автостат".

"В течение марта 2024 года в России было продано 2732 новых автомобиля бренда Belgee... Это позволило ему впервые попасть в топ-10 российского рынка по итогам месяца", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что "по общему количеству реализованных легковых машин белорусско-китайская марка заняла в начале весны девятое место, опередив в десятке лидеров Jetour".

Выше Belgee в рейтинге расположились LADA, Haval, Geely, Chery, Changan, EXEED, OMODA и Lixiang.

Бренд Belgee представлен на российском рынке одной моделью - кроссовером X50, созданным на основе китайского Geely Coolray.

Belgee X50 выпускается на заводе "БелДжи" в Белоруссии с июля 2023 года, с сентября продается в России.