Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Белорусские Belgee впервые вошли в топ-10 марок по продажам на авторынке РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Автомобили белорусского бренда Belgee по итогам марта впервые вошли в топ-10 марок по продажам на авторынке России, сообщило в субботу профильное агентство "Автостат".

"В течение марта 2024 года в России было продано 2732 новых автомобиля бренда Belgee... Это позволило ему впервые попасть в топ-10 российского рынка по итогам месяца", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что "по общему количеству реализованных легковых машин белорусско-китайская марка заняла в начале весны девятое место, опередив в десятке лидеров Jetour".

Выше Belgee в рейтинге расположились LADA, Haval, Geely, Chery, Changan, EXEED, OMODA и Lixiang.

Бренд Belgee представлен на российском рынке одной моделью - кроссовером X50, созданным на основе китайского Geely Coolray.

Belgee X50 выпускается на заводе "БелДжи" в Белоруссии с июля 2023 года, с сентября продается в России.

Belgee Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ивановский аэропорт приостановил работу для обновления сертификата

США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ

США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ

"Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке

Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" арестован по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });