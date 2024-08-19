В Чикаго у места проведения съезда Демократической партии собираются протестующие

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Чикаго у места проведения съезда Демократической партии собираются протестующие, в том числе недовольные военной операцией в секторе Газа, климатической политикой властей США, ситуацией с правом на аборт, передает АР.

Некоторые магазины и офисы в городе в преддверии съезда и ожидавшихся протестов закрылись и установили защиту витрин.

АР отмечает, что в Чикаго проживает одна из наиболее многочисленных палестинских общин в США, кроме того, в город на автобусах съезжаются недовольные со всей страны. Организаторы протестов рассчитывают, что в первый день съезда 19 августа на улицы выйдут не менее 20 тысяч человек.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что власти готовы к протестам и постараются, чтобы акция осталась мирной.

Съезд демократов продлится до 22 августа. На съезде выступят многие именитые представители партии, в том числе кандидат на пост президента США вице-президент Камала Харрис и кандидат на пост вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уолз. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост главы государства во время съезда, однако на этот раз комитет Демократической партии решил заранее провести онлайн-голосование, по результатам которого утвердил кандидатуру Харрис.

Изначально кандидатом от Демократической партии должен был стать нынешний президент США Джо Байден, однако в июле он объявил, что покидает предвыборную гонку, и призвал демократов выдвинуть Харрис. Байден тоже выступит на съезде, его выступление намечено на первый день, выступление Харрис - на последний. Помощники президента заявили, что в своей речи он объяснит, почему Харрис, по его мнению, может победить кандидата от республиканцев экс-президента США Трампа, которого Байден считает "угрозой демократии".

Также в ходе конвенции выступят бывший президент США Билл Клинтон, его жена - бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также экс-президент Барак Обама.

Так как на съезде отпала необходимость избрания кандидата в президенты, основными событиями мероприятия станут выступления высокопоставленных демократов и представление партийной платформы, отмечают американские СМИ.

Съезд Республиканской партии прошел 15-18 июля.