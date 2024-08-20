Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на президентскую кампанию Трампа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФБР и другие разведывательные службы США пришли к выводу, что Иран стоит за взломом, направленным против президентской кампании кандидата-республиканца Дональда Трампа.

"Мы наблюдали все более агрессивную активность Ирана в течение этого избирательного цикла, в частности, операции по оказанию влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании. Это включает в себя недавно появившиеся сообщения о действиях по компрометации предвыборной кампании бывшего президента Трампа, которые разведывательное сообщество приписывает Ирану", - говорится в заявлении ФБР, распространенном совместно с офисом директора национальной разведки и агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

Отмечается, что Иран добивался "доступа к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий", чтобы "повлиять на избирательный процесс в США".

"Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут оказать на интересы его национальной безопасности, что усиливает стремление Тегерана повлиять на их исход", - подчеркнули разведслужбы.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что некоторые из его внутренних интернет-сетей были взломаны из-за рубежа.

ФБР подтвердило начало расследования возможной хакерской атаки.