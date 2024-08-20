Поиск

Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на президентскую кампанию Трампа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФБР и другие разведывательные службы США пришли к выводу, что Иран стоит за взломом, направленным против президентской кампании кандидата-республиканца Дональда Трампа.

"Мы наблюдали все более агрессивную активность Ирана в течение этого избирательного цикла, в частности, операции по оказанию влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании. Это включает в себя недавно появившиеся сообщения о действиях по компрометации предвыборной кампании бывшего президента Трампа, которые разведывательное сообщество приписывает Ирану", - говорится в заявлении ФБР, распространенном совместно с офисом директора национальной разведки и агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

Отмечается, что Иран добивался "доступа к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий", чтобы "повлиять на избирательный процесс в США".

"Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут оказать на интересы его национальной безопасности, что усиливает стремление Тегерана повлиять на их исход", - подчеркнули разведслужбы.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что некоторые из его внутренних интернет-сетей были взломаны из-за рубежа.

ФБР подтвердило начало расследования возможной хакерской атаки.

ФБР выборы президента США Дональд Трамп Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдеп США одобрил продажу Сеулу 36 вертолетов Apache

Британский бизнесмен Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Британский бизнесмен Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Что произошло за день: понедельник, 19 августа

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Турецкий ЦБ продал $500 млн для поддержки курса лиры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Умершие знаменитости

Умер американский телеведущий Фил Донахью

Умер американский телеведущий Фил Донахью

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

В Индии анонсировали визит Нарендры Моди на Украину

В Индии анонсировали визит Нарендры Моди на Украину

Корабли береговой охраны КНР и Филиппин столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });