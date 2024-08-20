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Шольц анонсировал предоставление Украине кредита в 50 млрд евро

Шольц анонсировал предоставление Украине кредита в 50 млрд евро
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Германия совместно со странами G7 предоставит Украине кредит в 50 млрд евро, заявил в соцсети Х канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Германия есть и остается самым сильным сторонником Украины в Европе. И мы продолжаем нашу поддержку: кредит в 50 миллиардов евро, который мы запускаем с G7. Это позволит Украине массово закупать оружие. Она может основываться на этом", - написал он.

Как сообщалось, лидеры стран G7 одобрили соглашение о передаче Украине $50 млрд доходов от замороженных активов России.

Германия G7 Олаф Шольц Украина
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