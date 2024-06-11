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Шольц призвал союзников Германии поддержать усилия по укреплению ПВО Украины

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал союзников Германии оказать помощь Украине для усиления ее противовоздушной обороны, сообщили западные СМИ.

"Я хотел бы обратиться ко всем с искренним призывом: пожалуйста, поддержите чем только возможно нашу инициативу по укреплению ПВО Украины", - сказал канцлер в Берлине международной конференции по восстановлению Украины.

Он также заявил, что ФРГ в предстоящие "недели и месяцы" передаст Киеву третий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, ЗРК IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, артиллерийские снаряды.

ФРГ возглавляет инициативу по укреплению ПВО Украины, страна направила Киеву три ЗРК Patriot. В начале июня Bloomberg сообщил, что правительство Германии обсуждает возможность отправки четвертого ЗРК Patriot на Украину.

Patriot Берлин Олаф Шольц Германия Украина
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