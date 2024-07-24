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ФРГ планирует с 2028 г. нарастить ежегодные расходы на оборону до 80 млрд евро

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду заявил, что правительство собирается увеличить ежегодные расходы на оборону с 2028 года до 80 млрд евро.

"На 2028 год мы планируем уже показатель в 80 млрд евро", - приводят западные СМИ его слова.

Шольц напомнил, что в 2017 году, до того, как он в 2018 году стал министром финансов Германии, эти траты составляли 37 млрд евро. Теперь эта статья расходов удвоилась - до 76 млрд евро в год, и канцлер подчеркнул, что такое повышение затрат на нужды обороны за столь короткое время является "выдающимся достижением".

Он заверил, что теперь Берлин будет регулярно тратить 2% от ВВП на оборону, как того требуют критерии НАТО.

Олаф Шольц Германия НАТО
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