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Канцлер Германии пообещал не прекращать финансовую поддержку Украины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Германии внимательно следят за операцией Киева в Курской области, Берлин не прекратит финансовую поддержку Украины, заявил на пресс-конференции в Кишиневе находящийся там с визитом канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Украина начала свою операцию в Курской области в обстановке секретности. Мы наблюдаем за этим и надеемся, что это будет ограничено по времени. Пока я не могу позволить себе какие-либо комментарии. (...). Что же касается конкретной финансовой помощи Украине, то могу четко заявить, что Германия не прекратит поддержку Украины. Мы будем помогать столько, сколько будет нужно", - сказал он.

Отвечая на вопросы немецких журналистов о вторжении Украины в Курскую область, "где используется и вооружение из Германии", Шольц сказал, что "внимательно следит за ситуацией".

Также он подчеркнул, что Германия оказывает наибольшую помощь Украине среди стран Европы.

"В прошлом году запланировали 7 млрд евро на нынешний период, мы помогаем Украине вместе с другими странами. (...) В бюджете на следующий год планируем 4 млрд евро. Это существенная помощь, это будет вооружение, боеприпасы, системы ПВО, танки - все это будет предоставлено, это предусмотрено в бюджете. Кроме того, на заседании G7 принято решение о долгосрочной помощи Украине. Это кредит на 50 млрд евро", - подчеркнул Шольц.

По его словам, "у Украины будет все необходимое, чтобы защищаться".

Германия Олаф Шольц Украина Кишинев Курская область
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