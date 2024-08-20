Иран отверг обвинения в причастности к кибератакам на предвыборные штабы в США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Иран отверг обвинения в причастности к кибератакам, направленным на вмешательство в предстоящие президентские выборы в США, сообщает IRNA со ссылкой на постпредство Ирана при ООН.

"Такие утверждения лишены каких-либо оснований. Как мы заявляли и ранее, Иран не имеет ни намерения, ни причин вмешиваться в выборы президента США, - заявили в постпредстве. - Если американское правительство действительно верит в обоснованность своих заявлений, оно должно предоставить доказательства, если таковые имеются, на которые мы отреагируем соответствующим образом".

19 августа разведслужбы США и ФБР объявили, что пришли к выводу, что за недавней хакерской атакой на штаб Дональда Трампа стоит Иран. В их заявлении сказано, что Иран добивался "доступа к президентским кампаниям обеих политических партий", чтобы "повлиять на избирательный процесс в США".

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что некоторые из его внутренних интернет-сетей были взломаны из-за рубежа.