Молдавия в сентябре продолжит закупать газ у госпредприятия Energocom

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Молдавская государственная компания Energocom (АО "Энергоком") в сентябре, как и в течение четырех предыдущих месяцев, будет поставлять природный газ национальному оператору Молдавии - АО "Молдовагаз" ("Газпрому" принадлежит 50% акций), сообщил в Telegram председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"По итогам аукциона, проведенного на площадке BRM EST 19 августа, определили поставщика газа для Moldovagaz на сентябрь 2024 года - это компания Energocom. Согласно условиям аукциона, объем законтрактованного сторонами природного газа составляет 170,240 тыс. МВт.ч, или 16 млн кубометров (оценочно)", - написал он.

Цена поставки будет опубликована 2 сентября, формула ценообразования будет привязана к индексу TTF Front Month index.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию.

Ранее оператор "Молодовагаз" был обязан закупать газ у Energocom из-за соображений энергетической безопасности. После отмены постановления Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям предприятие организовало уже пять аукционов на торговой площадке BRM East Energy (молдавский филиал Румынской товарной биржи). Все аукционы выиграла государственная компания Energocom.

В августе цена поставок газа от Energocom составила 347,18 евро за 1 тысячу кубометров, в июле - 366,34 евро за 1 тысячу кубометров, в июне - 349,79 евро за 1 тысячу кубометров, а в мае - 331,22 евро за 1 тысячу кубометров.

С октября 2022 года "Газпром" поставляет в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки, что менее 40% от необходимого объема для холодного времени года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

По данным "Молдовагаза", объем потребления природного газа в июле текущего года составил 12,1 млн кубометров, что на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.