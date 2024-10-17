Член набсовета "Молдовагаза" призвал ввести внешнее управление в компании

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Необходимо ввести внешнее управление в АО "Молдовагаз", чтобы обеспечить закупки газа в холодный период, заявил журналистам считает член наблюдательного совета компании Сергей Тофилат.

"Уже три недели "Молдовагаз" остается без руководства, потому что российская сторона препятствует назначению. Из девяти членов административного совета директоров (правления - ИФ) остался только один временный администратор, который не имеет полномочий, но числится в публичных реестрах с правом подписи. Согласно уставу решения утверждаются большинством в семь членов. "Молдовагаз" нуждается в закупке газа для зимнего сезона (январь-апрель), но процесс блокируется, поскольку некому принимать решения", - считает он.

По его словам, 25 сентября прошло заседание наблюдательного совета в онлайн-режиме, на заседании должен был быть избран новый состав администрации, включая председателя.

"Мы отправили бюллетени, но не знаем, как проголосовала российская сторона. 30 сентября мы запросили у них протокол заседания, который они должны были предоставить в течение пяти дней. До сих пор мы не получили ответа. Таким образом, представители "Газпрома" уже нарушили регламент совета наблюдателей", - сказал Тофилат .

Он отметил, что "Молдовагаз" должен закупить газ на зимний сезон, но процесс блокируется, потому что некому принимать решения.

"Чтобы не остаться без газа, мы должны назначить в "Молдовагазе" внешнее управление. Мы направили в парламент соответствующий законопроект, он должен быть зарегистрирован и включен в повестку дня следующего заседания парламента. Шантаж закончился, мы уже готовы к любым уловкам со стороны "Газпрома", - заключил Тофилат.

Правление "Молдовагаза" является коллегиальным исполнительным органом, состоящим из девяти членов, назначаемых по предложению основных акционеров на трехлетний срок. Срок полномочий некоторых членов истек в июне, и министерство энергетики Молдавии впервые на открытом конкурсе отобрало выдвинутых им кандидатов.

В середине сентября Минэнерго выдвинуло кандидатуру Дорина Жунгиету на должность председателя правления "Молдовагаза". До настоящего времени он работал за рубежом, в том числе в крупных международных компаниях.

Нынешний председатель Вадим Чебан был выдвинут на пост заместителя председателя правления, а Эдуард Каланча и Раду Мандрабурка - на должности членов правления. Кандидатуры должны были быть утверждены наблюдательным советом АО.

Согласно уставу компании председателя правления предлагает правительство Молдавии, а утверждает наблюдательный совет, в составе которого большинство голосов принадлежит "Газпрому".

На протяжении пяти лет, с сентября 2019 года, пост главы правления "Молдовагаз" занимает Чебан, полномочия которого были продлены в июне 2021 года.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Деятельность предприятия и его зависимых обществ обеспечивает предоставление услуг для 740 тыс. потребителей в Молдавии, а также частичный транзит природного газа на Балканы. 50% плюс 1 акция АО принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии в лице Агентства публичной собственности, 13,44% - Приднестровью в лице Комитета по управлению имуществом, 1,23% - миноритарным акционерам (юридическим и физическим лицам).