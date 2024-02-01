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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Закупочная цена российского газа для Молдавии в феврале снизится на 6%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Закупочная цена природного газа, поставляемого "Газпромом" в Молдавию, в феврале составит $354,34 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

"В феврале закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, составит с учетом теплотворной способности $354,34 за тысячу кубометров. В январе аналогичный показатель был равен $378,1. Весь объем газа от "Газпрома" будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз" (в Приднестровье - ИФ)", - говорится в сообщении.

Таким образом, в феврале цена снизится на 6,3%.

Как сообщалось ранее, с декабря 2022 года Молдавия не потребляет газ, поставляемый "Газпромом". Газ поступает на Приднестровскую ГРЭС для выработки электроэнергии, которая потом направляется в Молдавию.

Правый берег Днестра (собственно Молдавия, Приднестровье – левый) закупает газ на спотовом рынке как для текущего потребления, так и для создания резервов на зиму. Компания "Молдовагаз" в настоящее время поставляет газ поставщикам от государственной компании Energocom, которая покупает газ у европейских трейдеров.

Energocom к началу отопительного сезона создала резервы в объеме более 600 млн кубометров, чего должно хватить правому берегу Днестра до апреля 2024 года. В настоящее время в резерве есть еще около 300 млн. кубометров газа.

Ранее на этой неделе Вадим Чебан не исключил, что с 1 мая газ от "Газпрома" будет использоваться и для правого берега Днестра. Это связано с тем, что в теплый период Приднестровский регион не может использовать весь газ от "Газпрома", а предполагаемая цена будет ниже, чем цены на рынке.

Молдавия Молдовагаз Газпром
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