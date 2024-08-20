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Полиция в Чикаго усилила меры безопасности во второй день съезда демократов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Стражи порядка усилили меры безопасности в Чикаго, где продолжается съезд Демократической партии США, сообщает во вторник Associated Press.

Полиция установила дополнительные ограждения в парке Чикаго, где накануне произошли столкновения между протестующими, которые выражали недовольство боевыми действиями в секторе Газа, и стражами порядка. Во время беспорядков сотрудники полиции задержали 12 человек.

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Кроме того, власти разместили дополнительных стражей порядка близ израильского консульства.

Накануне, в первый день открытия съезда, несколько тысяч человек собрались в парке Чикаго.

Конвенция (съезд) демократов продлится до 22 августа. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост главы государства во время съезда, однако на этот раз комитет Демократической партии решил заранее провести онлайн-голосование, по результатам которого утвердил кандидатуру Камалы Харрис.

Изначально кандидатом от Демократической партии должен был стать нынешний президент США Джо Байден, однако в июле он объявил, что покидает предвыборную гонку, и призвал демократов сделать своим кандидатом Харрис.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.

США Чикаго
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