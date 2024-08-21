Поиск

В Чикаго были задержаны 55 протестующих против политики демократов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Чикаго полицейские задержали 55 человек после столкновений полиции и протестующих, часть из них были задержаны рядом с израильским консульством, передает АР.

Суперинтендант городской полиции Ларри Снеллинг заявил, что те, кого задержали у консульства, примерно в трех километрах от места проведения съезда Демократической партии США, выказывали намерение совершать акты насилия и вандализма. Снеллинг заверил, что полиция делала всё для деэскалации, но урегулировать ситуацию мирно не получилось и пришлось применить силу.

С 19 по 22 августа в Чикаго проходит съезд Демократической партии. На эти же даты в городе намечено большое количество пропалестинских протестов.

Чикаго США Ларри Снеллинг Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Канцлер Германии пообещал не прекращать финансовую поддержку Украины

Обострение палестино-израильского конфликта

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });