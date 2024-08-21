В Чикаго были задержаны 55 протестующих против политики демократов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Чикаго полицейские задержали 55 человек после столкновений полиции и протестующих, часть из них были задержаны рядом с израильским консульством, передает АР.

Суперинтендант городской полиции Ларри Снеллинг заявил, что те, кого задержали у консульства, примерно в трех километрах от места проведения съезда Демократической партии США, выказывали намерение совершать акты насилия и вандализма. Снеллинг заверил, что полиция делала всё для деэскалации, но урегулировать ситуацию мирно не получилось и пришлось применить силу.

С 19 по 22 августа в Чикаго проходит съезд Демократической партии. На эти же даты в городе намечено большое количество пропалестинских протестов.