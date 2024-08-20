Между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия по Газе, несмотря на усилия США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Новое предложение США по перемирию в секторе Газа не устранило ключевые разногласия между Израилем и ХАМАС, в частности, оно подразумевает нахождение небольшого числа израильских военных на границе Газы и Египта, сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на источники.

"Обе стороны... заявили, что усилия посредников, в частности, недавнее предложение США (...) не смогли устранить некоторые из самых существенных разногласий в переговорах", - сообщает газета, ссылаясь на источники как в Израиле, так и в ХАМАС.

В ХАМАС ранее заявили, что считают новое предложение США произраильским. В группировке назвали его полной противоположностью условиям, на которые группировка выражала согласия в июле.

Четыре человека, знакомых с ходом переговоров, заявили газете, что, согласно новому предложению США, израильские военные получат право в ограниченных масштабах патрулировать часть границы между сектором Газа и Египтом. Этот пункт является одним из основных требований Нетаньяху.

Вместе с тем The New York Times отмечает, что такое условие, скорее всего, является недопустимым для ХАМАС, так как в группировке продолжают призывать к полному выводу войск Израиля с территории анклава. Египет также высказался решительно против нахождения израильских военных в этом районе, известном как Филадельфийский коридор.

Ранее в США положительно высказывались о ходе переговоров, в частности, президент США Джо Байден, комментируя их, заявил, что стороны как никогда близки к достижению соглашения. Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС.

При этом во вторник сообщалось, что Нетаньяху выразил сомнения в возможности сделки с ХАМАС по Газе. Тогда же он заявил, что израильские военные не покинут Филадельфийский коридор.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры по Газе в Египте. Ранее он обсудил эту тему во время визита в Израиль.