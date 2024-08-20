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Египет настаивает на полном выводе израильских сил из Филадельфийского коридора

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Каир отклонил требование Израиля сохранить контроль над Филадельфийским коридором и контрольно-пропускным пунктом Рафах между Египтом и сектором Газа, сообщает телеканал Al-Qahera News со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, сообщения в израильских СМИ, которые предполагают, что Египет согласился на дальнейшее присутствие израильских войск в приграничном районе, являются "ложными по форме и содержанию".

Собеседник телеканала отметил, что Каир настаивает на полном выводе израильских войск из этого района.

В свою очередь портал Axios сообщил, что чиновники Израиля, Египта и США встретились в воскресенье и понедельник в Каире, чтобы обсудить "Филадельфийский коридор".

Как заявили чиновники, по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильская сторона представила карту, на которой показано, что Израиль сокращает часть своих сил, но по-прежнему размещает их вдоль всего коридора.

Источники отметили, что египтяне отвергли этот план.

"Переговоры в Каире были безрезультатными. Мы определенно застряли", - сказал Axios один из чиновников.

Израиль Египет сектор Газа Филадельфийский коридор
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