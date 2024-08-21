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Делегаты съезда Демпартии формально утвердили Харрис кандидатом в президенты США

Делегаты съезда Демпартии формально утвердили Харрис кандидатом в президенты США
Кандидат в президенты США Камала Харрис на национальном съезде Демократической партии
Фото: AP/TASS

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На проходящем в Чикаго национальном съезде Демократической партии путем формального голосования действующий вице-президент Камала Харрис была утверждена кандидатом в президенты США на президентских выборах, намеченных на 5 ноября.

Харрис в видеообращении из Висконсина, где она и кандидат в вице-президенты губернатор Миннесоты Тим Уолз проводят предвыборную кампанию, символически приняла номинацию.

"Для нас большая честь быть вашими кандидатами, - сказала Харрис. - Эта кампания, основана на мнениях людей. Вместе мы наметим новый путь продвижения вперед".

Видеозапись выступления была продемонстрирована делегатам съезда. Ранее Харрис уже стала официальным кандидатом от партии на пост главы государства, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования.

Официально Харрис, как ожидается, примет номинацию на президентский пост в своем выступлении на съезде в четверг (в ночь на пятницу по московскому времени).

Камала Харрис США Демократическая партия
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