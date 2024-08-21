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Демократы Аризоны призвали Харрис ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Более 300 членов Демократической партии штата Аризона написали письмо партийному кандидату в президенты Камале Харрис с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю до тех пор, пока в Газе не будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, сообщает CNN.

"Обеспечение постоянного прекращения огня и достижение соглашения об освобождении заложников сейчас является моральным, юридическим и гуманитарным императивом, а также важнейшей задачей для объединения нашей продемократической коалиции, чтобы победить Дональда Трампа и избрать демократов в Аризоне", - пишут авторы письма, адресованного Харрис, президенту Джо Байдену и делегатам проходящего в Чикаго съезда Демократической партии.

Всего послание подписали 325 человек, включая нынешних и бывших законодателей штата, местных лидеров, партийных чиновников, а также палестинских и еврейских активистов, отмечается в сообщении.

Многомесячные усилия администрации Байдена не привели к приостановке боевых действий или возвращению заложников, все еще удерживаемых в анклаве, отмечается в сообщении телеканала.

Как сообщила в ночь на среду газета The Times of Israel, находящийся на Ближнем Востоке госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета The Times of Israel.

"Это необходимо сделать именно в ближайшие дни, и мы приложим все усилия, чтобы довести дело до финишной черты", - заявил Блинкен журналистам в Дохе.

Энтони Блинкен США Камала Харрис
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