Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Пресечена попытка проникновения ДРГ в Брянщину, левые угрожают Макрону импичментом, Кеннеди может поддержать Трампа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

- Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом. Трамп ранее завил, что может предоставить Кеннеди должность в своей администрации.

- Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры. Они требуют назначить на должность Люси Касте из "Нового народного фронта".

- В Волгоградской области после падения БПЛА возник пожар на территории объекта Минобороны. В Ростовской области уничтожено пять дронов за ночь.

- Глава МАГАТЭ намерен на следующей неделе посетить Курскую АЭС. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Канцлер Германии пообещал не прекращать финансовую поддержку Украины

Обострение палестино-израильского конфликта

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });