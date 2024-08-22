Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Пресечена попытка проникновения ДРГ в Брянщину, левые угрожают Макрону импичментом, Кеннеди может поддержать Трампа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

- Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом. Трамп ранее завил, что может предоставить Кеннеди должность в своей администрации.

- Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры. Они требуют назначить на должность Люси Касте из "Нового народного фронта".

- В Волгоградской области после падения БПЛА возник пожар на территории объекта Минобороны. В Ростовской области уничтожено пять дронов за ночь.

- Глава МАГАТЭ намерен на следующей неделе посетить Курскую АЭС. Об этом он сказал в интервью Financial Times.