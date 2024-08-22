Очередное судно подверглось атаке в Аденском заливе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Торговое судно, проходившее через Аденский залив близ Йемена, зафиксировало пять взрывов в непосредственной близости от себя, сообщает в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна сообщил о двух взрывах в воде в непосредственной близости от судна. Впоследствии капитан сообщил о третьем взрыве. Затем еще о двух", - говорится в заявлении UKMTO, опубликованном в соцсети X.

В это время судно находилось примерно в 105 км к югу от йеменского города Аден.

По данным управления, экипаж не пострадал, после взрывов судно продолжило путь в порт назначения.

UKMTO отмечает, что в настоящий момент ведется расследование инцидента. Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Тем не менее, западные СМИ отмечают, что как правило такие атаки проводят йеменские мятежники-хуситы.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они обстреляли более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.