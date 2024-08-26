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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

В Красном море продолжает гореть атакованный хуситами греческий танкер

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Красном море продолжается пожар на обстрелянном 21 августа греческом танкере Sounion, утечек нефти не наблюдается, но ситуация потенциально опасна для экологии, сообщает AP со ссылкой на пресс-релиз военно-морского командования Евросоюза.

"Пока что мы не видим явных признаков утечки нефти", - заявило командование.

Очаги пожара на опубликованных военными материалах можно наблюдать как минимум в девяти местах на палубе танкера.

Sounion 21 августа подвергся обстрелам у йеменского порта Ходейда и загорелся. На борту находились два гражданина России и 23 филиппинца. Их спас подошедший на помощь французский эсминец.

Хуситы заявили, что атаковали судно, так как оно принадлежит компании, сотрудничающей с Израилем. Судно перевозило 150 тысяч тонн иракской нефти.

Йеменские хуситы атакуют суда в Красном море в ответ на военную операцию Израиля против ХАМАС. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 26 августа 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Евросоюз Йемен хуситы Ходейда Sounion Красное море Греция
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