Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров о перемирии в секторе Газа, который должен был начаться в четверг в Каире, перенесен на следующую неделю, чтобы у сторон было время обсудить новые предложения. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

Посредниками в переговорах вновь выступят США, Египет и Катар. Также ожидается, что к диалогу присоединится израильская делегация. По данным источников The National, радикальная палестинская группировка ХАМАС "вряд ли будет физически присутствовать на встрече, но высшие должностные лица ХАМАС поучаствуют в ней удаленно".

Кроме того, источники издания подтвердили появившиеся ранее сообщения о том, что Египет отвергает новое предложение Израиля, предусматривающее постепенный вывод израильских войск с палестинской стороны контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с сектором Газа и из Филадельфийского коридора.

"Каир требует, чтобы Израиль полностью вывел войска из обоих районов в первый день первого этапа перемирия, рассчитанного на 42 дня", - сообщает The National.

Кроме того, Египет потребовал размещения сил США и ООН в обоих местах.

Накануне Associated Press со ссылкой на источники передавало, что в Египте сомневаются в возможности заключения сделки по перемирию в секторе Газа и освобождению израильских заложников, так как некоторые пункты недавнего предложения США являются неприемлемыми для палестинской стороны. В частности, в обсуждаемых новых идеях США не говорится о том, что Израиль выведет войска из Филадельфийского коридора и коридора "Нецарим". Израиль предлагает только уменьшить число военнослужащих в Филадельфийском коридоре.

В минувший вторник Нетаньяху заявил, что израильские военные "не покинут Филадельфийский коридор и коридор "Нецарим", несмотря на оказываемое на нас давление. Это – стратегические объекты, как с военной, так и политической точки зрения".