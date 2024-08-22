Делегация Израиля отправилась в Каир на переговоры по Газе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Израильские переговорщики во главе с директором "Моссада" Давидом Барнеа отправились в египетскую столицу для продолжения переговоров по перемирию в секторе Газа. Об этом сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источник.

Газета не уточняет, какие еще делегации находятся в Каире. Однако по сообщениям CNN, своих переговорщиков в Египет согласились направить США, выступающие в качестве посредника. Американскую делегацию, согласно информации телеканала, вновь возглавит глава ЦРУ Уильям Бернс.

При этом ранее издание The National со ссылкой на источники сообщало, что раунд переговоров о перемирии, который должен был начаться в четверг в Каире, перенесен на следующую неделю, чтобы у сторон было время обсудить новые предложения.

В переговорном процессе по Газе, который длится уже несколько месяцев, участвуют стороны конфликта: Израиль и палестинское движение ХАМАС, а также посредники - Египет, Катар и США.

Ранее СМИ передавали, что некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим".

Египетские источники заявили Associated Press в среду, что ни они, ни ХАМАС не согласятся на такие условия. Также израильские СМИ сообщали, что переговорщики от страны критикуют позицию Нетаньяху.

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. "Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.