Президент Молдавии сдала в ЦИК документы для участия в президентских выборах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду подала документы о регистрации инициативной группы в свою поддержку на предстоящих 20 октября в Молдавии президентских выборах, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Санду выдвинулась от партии от партии "Действие и солидарность".

Также 22 августа документы о регистрации инициативной группы в свою поддержку подали председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, председатель партии "Коалиция за единство и благосостояние" Игорь Мунтяну, бывший глава Гагаузской автономии Ирина Влах, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновски (независимый кандидат).

21 августа документы подали бывшие премьер-министры Ион Кик (Партия развития и объединения) и Василий Тарлев (независимый кандидат); бывший генпрокурор Александр Стояногло (независимый кандидат, поддерживаемый Партией социалистов); бывший министр обороны Валерий Плешка (Европейская социал-демократическая партия); бывший депутат парламента Октавиан Цыку (избирательный блок "Вместе").

Всего в первые два дня приема документов в Молдавии уже 10 претендентов подали документы о намерении баллотироваться на пост президента.

Ранее о намерении баллотироваться на пост президента заявили 17 человек.

21 августа в Молдавии стартовал период выдвижения и регистрации кандидатов на должность президента страны, выборы которого назначены на 20 октября. В этот же день в Молдавии состоится конституционный референдум.

Кандидаты на пост главы государства обязаны создать инициативную группу. Для регистрации группы, не позднее, чем за 50 дней до дня выборов, в ЦИК предоставляется пакет документов, и комиссия обязана в трехдневный срок проанализировать их и принять решение. Крайний срок подачи документов для регистрации инициативных групп - 31 августа.

Одновременно начнется процедура регистрации кандидатов на пост президента. Инициативным группам предстоит собрать подписи в поддержку кандидатов. Подписные листы должны содержать не менее 15 тыс. и не более 25 тыс. подписей сторонников, собранных не менее чем от половины числа административно-территориальных единиц второго уровня (районы и муниципии). Соответствующими требованиям будут считаться административно-территориальные единицы, в которых собрано не менее 600 подписей. Подписные листы с собранными подписями и пакетом документов, должны быть переданы на рассмотрение ЦИК не позднее 20 сентября.