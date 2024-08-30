Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Санду и экс-генпрокурор Стояногло лидируют среди потенциальных кандидатов в президенты

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло лидируют в гонке на пост президента республики, показал опрос, проведенный CBS Research по заказу ассоциации WatchDog.MD.

Опрос проводился по телефону в период 20-23 августа с участием 1011 человек. Погрешность -2,6%.

Если бы выборы прошли в следующее воскресенье, то 35,5% респондентов проголосовали бы за Майю Санду, а 9,9% - за независимого кандидата Александра Стояногло. 6,8% готовы голосовать за председателя "Нашей партии" Ренато Усатого; 5,8% - за бывшего башкана Гагаузии Ирину Влах; 4,4% - за депутата Василе Болю, 3% - за экс-премьера Иона Кику.

Около 25% респондентов не определились, за кого голосовать, или сообщили, что не будут принимать участие в выборах.

Что касается парламентских выборов, то в парламент имеют шансы пройти три политические силы. В случае если в следующее воскресенье пройдут парламентские выборы, за партию "Действие и солидарность" (PAS) проголосовали бы 28,4% респондентов, Партию социалистов - 10,1%, Блок "Победа" (партия "Шанс", Возрождение и пр.) - 8,1%. Остальные партии не преодолевают порог в 5%.

26,5% опрошенных сообщили, что не определились с выбором, а 7,7% - не пойдут голосовать.

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Согласно законодательству, претенденты на пост президента для регистрации своей кандидатуры должны представить в Центризбирком от 15 до 25 тысяч подписей избирателей, собранных в не менее чем половине районов и муниципалитетов страны.

В настоящее время зарегистрированы 12 инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента. Подписи собирают для регистрации следующих кандидатов: действующий президент Майя Санду; бывший депутат парламента Октавиан Цыку; бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский; председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику; председатель "Нашей партии" Ренато Усатый; бывший башкан Гагаузии Ирина Влах; председатель партии "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB) Игорь Мунтяну; бывший прокурор Виктория Фуртунэ; журналист Наталья Морарь; бывший лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе; юрист Александру Арсени. Бывший генеральный прокурор Стояногло уже представил в ЦИК 25 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Он собирал подписи при поддержке Партии социалистов.

Срок подачи заявок на регистрацию инициативных групп для сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах президента Молдавии истекает 31 августа 2024 года. Срок представления подписных листов с подписями избирателей в поддержку регистрации кандидатов истекает 20 сентября.

Александр Стояногло Ирина Влах Майя Санду Гагаузия Молдавия Наталья Морарь Ренато Усатый
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Корабль Starliner без экипажа покинет МКС для возвращения на Землю 7 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 30 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Кабинет безопасности Израиля принял решение о сохранении контроля над Филадельфийским коридором

Кабинет безопасности Израиля принял решение о сохранении контроля над Филадельфийским коридором
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });