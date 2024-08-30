Санду и экс-генпрокурор Стояногло лидируют среди потенциальных кандидатов в президенты

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло лидируют в гонке на пост президента республики, показал опрос, проведенный CBS Research по заказу ассоциации WatchDog.MD.

Опрос проводился по телефону в период 20-23 августа с участием 1011 человек. Погрешность -2,6%.

Если бы выборы прошли в следующее воскресенье, то 35,5% респондентов проголосовали бы за Майю Санду, а 9,9% - за независимого кандидата Александра Стояногло. 6,8% готовы голосовать за председателя "Нашей партии" Ренато Усатого; 5,8% - за бывшего башкана Гагаузии Ирину Влах; 4,4% - за депутата Василе Болю, 3% - за экс-премьера Иона Кику.

Около 25% респондентов не определились, за кого голосовать, или сообщили, что не будут принимать участие в выборах.

Что касается парламентских выборов, то в парламент имеют шансы пройти три политические силы. В случае если в следующее воскресенье пройдут парламентские выборы, за партию "Действие и солидарность" (PAS) проголосовали бы 28,4% респондентов, Партию социалистов - 10,1%, Блок "Победа" (партия "Шанс", Возрождение и пр.) - 8,1%. Остальные партии не преодолевают порог в 5%.

26,5% опрошенных сообщили, что не определились с выбором, а 7,7% - не пойдут голосовать.

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Согласно законодательству, претенденты на пост президента для регистрации своей кандидатуры должны представить в Центризбирком от 15 до 25 тысяч подписей избирателей, собранных в не менее чем половине районов и муниципалитетов страны.

В настоящее время зарегистрированы 12 инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента. Подписи собирают для регистрации следующих кандидатов: действующий президент Майя Санду; бывший депутат парламента Октавиан Цыку; бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский; председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику; председатель "Нашей партии" Ренато Усатый; бывший башкан Гагаузии Ирина Влах; председатель партии "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB) Игорь Мунтяну; бывший прокурор Виктория Фуртунэ; журналист Наталья Морарь; бывший лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе; юрист Александру Арсени. Бывший генеральный прокурор Стояногло уже представил в ЦИК 25 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Он собирал подписи при поддержке Партии социалистов.

Срок подачи заявок на регистрацию инициативных групп для сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах президента Молдавии истекает 31 августа 2024 года. Срок представления подписных листов с подписями избирателей в поддержку регистрации кандидатов истекает 20 сентября.