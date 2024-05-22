Санду лидирует среди потенциальных кандидатов на пост президента Молдавии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует с большим отрывом среди потенциальных кандидатов на пост президента страны, свидетельствуют представленные на пресс-конференции в среду результаты социологического опроса "Общественно-политический барометр - май 2024 г.", проведенный компанией IMAS.

Согласно результатам опроса, если бы в следующее воскресенье прошли президентские выборы, 35,2% респондентов проголосовали бы за Санду, 16,4% - за бывшего президента Игоря Додона, 5,9% - за мэра Кишинева Иона Чебана, 5,7% - за бывшего премьер-министра Иона Кику, 5,3% - за экс-президента Владимира Воронина, а 4,7% - за лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Почти 15% еще не определились, за кого голосовать.

Если учитывать только определившихся избирателей, то Санду может набрать 41,3%, Додон - 19,3%, Чебан - 7%, Кику - 6,7%, Воронин - 6,2%, Усатый - 5,5%.

Согласно опросу, почти 70% граждан Молдавии считают, что для выявления победителя на президентских выборах понадобится два тура голосования, а 20% полагают, что победитель определится уже в первом туре выборов.

Согласно опросу, 55% респондентов считает, что у Молдавии должен быть новый президент, а 39% полагают, что Санду должна остаться на этом посту. 64% участников опроса сомневаются, что президентские выборы будут "свободными и честными", а 33% придерживаются противоположной точки зрения.

41% респондентов не согласны с тем, чтобы в один день с президентскими выборами состоялся и референдум об европейской интеграции Молдавии, а 54% - согласны. 55% считает проведение референдума "полезным", а 38% - "бесполезным".

Опрос проводился 2-19 мая среди 1088 человек. Погрешность - 3%.

16 мая парламент Молдавии назначил выборы президента на 20 октября. На ту же дату назначен конституционный референдум по вопросу евроинтеграции.

Согласно опросу IMAS, в парламент Молдавии, в случае проведения выборов, проходят правящая партия и два оппозиционных блока. За правящую партию "Действие и солидарность" (PAS) готовы проголосовать 33,7% респондентов, за Блок коммунистов и социалистов - 22,3%, за Блок "Победа" (создан в Москве беглым олигархом Иланом Шором" в него входят партия "Шанс", "Возрождение" и пр.) - 11,6%. Остальные партии не преодолевают порог в 5%. Порядка 20% участников еще не определились или не намерены голосовать.