Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, выступая на съезде Демократической партии, официально заявила, что согласна представлять демократов в качестве кандидата на президентский пост на выборах в ноябре.

"Я принимаю вашу номинацию в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказала Харрис под овации зала.

Она отметила, что, "благодаря этим выборам у нашей нации появилась драгоценная, мимолетная возможность забыть горечь, цинизм и разногласия прошлого, появился шанс наметить новый путь вперед не как у членов какой-либо одной партии или фракции, а как у американцев".

"Позвольте мне сказать, я знаю, что есть люди с разными политическими взглядами, и я хочу, чтобы вы знали, что я обещаю быть президентом для всех американцев", - добавила кандидат в президенты.

"Я ставлю страну выше партии и себя лично, свято придерживаюсь основополагающих принципов Америки, от верховенства закона до свободных и честных выборов и мирной передачи власти", - подчеркнула она.

Харрис заявила: "Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких устремлений. Президентом, который руководит и слушает. Который реалистичен, практичен, обладает здравым смыслом. И всегда борется за американский народ".

Будучи избранной президентом, я, "как верховный главнокомандующий, гарантирую, что у Америки всегда будут самые сильные и смертоносные вооруженные силы в мире", заверила вице-президент.

Во внешнеполитической части выступления Харрис заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО, пообещала всемерно обеспечивать безопасность Израиля. "Я всегда буду отстаивать право Израиля на самооборону, и я всегда буду обеспечивать, чтобы Израиль имел возможность защитить себя" от террористических угроз, сказала она.

В то же время Харрис отметила, что президент Байден и она работают "над тем, чтобы положить конец этой войне, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились, а палестинский народ смог реализовать свое право на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение".

Она подвергла критике программу своего оппонента на выборах республиканца Дональда Трампа, заявив: "Мы знаем, как будет выглядеть второй президентский срок Трампа. Все это изложено в "Проекте 2025".

"Во многих отношениях Дональд Трамп - несерьезный человек. Но последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны (...). Подумайте, какой властью он будет обладать, особенно после того, как Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что он будет защищен от уголовного преследования", - подчеркнула кандидат от Демпартии.