Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Билл Клинтон на съезде Демпартии в Чикаго, штат Иллинойс Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Билл Клинтон, вступая на проходящем в Чикаго съезде Демократической партии, призвал американцев на ноябрьских президентских выборах голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис.

"В 2024 году, как мне кажется, нам предстоит довольно четкий выбор, - сказал Клинтон. - Камала Харрис - которая за народ, и еще один парень (кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - ИФ), который доказал еще больше, чем в первом туре, что он - это только я, я, я, я сам".

Экс-президент добавил: "Камала Харрис будет работать над решением наших проблем, использовать наши возможности, развеет наши страхи и сделает так, чтобы у каждого американца, за кого бы он ни проголосовал, был шанс осуществить свои мечты".

Клинтон высоко оценил заслуги президента Джо Байдена, который, по его словам, "совершил невероятный поворот".

"Когда мы были в эпицентре пандемии и экономического краха, он исцелил наших больных и вернул всех нас к работе. Он укрепил наши союзы во имя мира и безопасности, встал на защиту Украины, отчаянно пытается добиться прекращения огня на Ближнем Востоке. А затем он сделал то, что действительно трудно для политика - добровольно отказался от политической власти", - сказал он.

Бывший глава Белого дома обратил внимание на возраст Трампа, отметив, что два дня назад ему самому исполнилось 78 лет.

"И единственное, что я хочу подчеркнуть (...), это то, что я все еще моложе Дональда Трампа", - сказал 42-й президент США, добавив: "Если Трамп победит в ноябре, он станет самым пожилым президентом на момент приведения к присяге в возрасте 78 лет и 219 дней, превзойдя предыдущий рекорд президента Джо Байдена - 78 лет и 61 день".

В поддержку кандидатуры Харрис на пост главы государства на съезде высказалась также бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.