Поиск

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис
Билл Клинтон на съезде Демпартии в Чикаго, штат Иллинойс
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Билл Клинтон, вступая на проходящем в Чикаго съезде Демократической партии, призвал американцев на ноябрьских президентских выборах голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис.

"В 2024 году, как мне кажется, нам предстоит довольно четкий выбор, - сказал Клинтон. - Камала Харрис - которая за народ, и еще один парень (кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - ИФ), который доказал еще больше, чем в первом туре, что он - это только я, я, я, я сам".

Экс-президент добавил: "Камала Харрис будет работать над решением наших проблем, использовать наши возможности, развеет наши страхи и сделает так, чтобы у каждого американца, за кого бы он ни проголосовал, был шанс осуществить свои мечты".

Клинтон высоко оценил заслуги президента Джо Байдена, который, по его словам, "совершил невероятный поворот".

"Когда мы были в эпицентре пандемии и экономического краха, он исцелил наших больных и вернул всех нас к работе. Он укрепил наши союзы во имя мира и безопасности, встал на защиту Украины, отчаянно пытается добиться прекращения огня на Ближнем Востоке. А затем он сделал то, что действительно трудно для политика - добровольно отказался от политической власти", - сказал он.

Бывший глава Белого дома обратил внимание на возраст Трампа, отметив, что два дня назад ему самому исполнилось 78 лет.

"И единственное, что я хочу подчеркнуть (...), это то, что я все еще моложе Дональда Трампа", - сказал 42-й президент США, добавив: "Если Трамп победит в ноябре, он станет самым пожилым президентом на момент приведения к присяге в возрасте 78 лет и 219 дней, превзойдя предыдущий рекорд президента Джо Байдена - 78 лет и 61 день".

В поддержку кандидатуры Харрис на пост главы государства на съезде высказалась также бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Дональд Трамп Джо Байден Билл Клинтон Нэнси Пелоси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Канцлер Германии пообещал не прекращать финансовую поддержку Украины

Обострение палестино-израильского конфликта

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });