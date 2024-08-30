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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 23:14

Трамп не воспринимает Харрис в роли лидера США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-глава государства Дональд Трамп убежден, что его соперница по президентской гонке, кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис, не производит впечатление лидера, способного вести диалог с главами других государств.

"Она однозначно не выглядит в моих глазах лидером. Я не могу представить, как она ведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Я не вижу ее и с (лидером КНДР - ИФ) Ким Чен Ыном, как мы с ним это делали", - заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин.

Трамп также несколько раз в ходе мероприятия снова подчеркнул, что во время его президентства мировые лидеры "уважали" США, а он сам имел с ними "хорошие отношения".

Предстоящие ноябрьские выборы Трамп назвал "самыми важными" и "историческими".

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Камала Харрис Дональд Трамп США
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