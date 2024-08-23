Премьер Грузии заявил, что парламент страны может стать однопартийным

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае получения на предстоящих парламентских выборах в октябре правящей партией "Грузинская мечта" конституционного большинства будет начат судебный процесс по запрету бывшей партии власти "Единое национальное движение", тогда автоматически встанет вопрос об аннулировании полученных этой партией депутатских мандатов.

"Решение об аннулировании депутатских мандатов, полученных партией "Единое национальное движение" в ходе выборов, должен принять Конституционный суд Грузии. Совершенно логично, что в случае запрета партии ее представители не могут находиться в парламенте", - сказал Кобахидзе.

Отвечая на вопрос, насколько демократичным будет создание однопартийного парламента, Кобахидзе привел пример парламента Молдавии, который фактически является однопартийным, но со стороны западных государств обвинений в нарушении демократии не звучало.

"Парламент останется демократичным, в котором правящая партия будет избрана конституционным большинством, и это принципиально важно. Парламент Молдовы сегодня практически однопартийный, но никто об этом не говорит, его только приветствуют. То же произойдет и в Грузии. Запрет "Единого национального движения" является очень важным условием, чтобы Грузия беспрепятственно продолжала движение к Евросоюзу", - сказал Кобахидзе.

Ранее в заявлении "Грузинской мечты" было дано обещание, что после октябрьских выборов и победы в них конституционным большинством будет инициирован судебный процесс по запрету партии "Единое национальное движение", основатель которой Михаил Саакашвили находится в тюремном заключении.