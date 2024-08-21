Иванишвили пообещал соратникам Саакашвили "Нюрнбергский процесс" после выборов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта", бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили сравнивает предстоящие в октябре парламентские выборы с референдумом, в котором избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром, моральным падением и христианскими ценностями.

"На этих выборах у нас гораздо большие цели, чем просто победить в них. Цель "Грузинской мечты" - победить в этих выборах конституционным большинством", - сказал Иванишвили на предвыборной встрече руководства "Грузинской мечты" с избирателями в древней столице Грузии городе Мцхета.

Он заявил, что победа конституционным большинством в парламенте "Грузинской мечте" необходима для предания суду бывшей партии власти "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили, которую Иванишвили обвинил в развязывании войны в августе 2008 года в Южной Осетии.

"Мы начнем судебный процесс, которым будут запрещены партия "Единое национальное движение" и все ее партийные сателлиты. Выборы 26 октября должны стать "Нюрнбергским процессом" над "Единым национальным движением", - сказал Иванишвили.

Он также отметил, что конституционное большинство правящей партии необходимо для принятия конституционного закона о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, который будет противостоять пропаганде ЛГБТ-сообщества.

"Сегодня в регионе и мире политическая ситуация динамично меняется, и в любой момент может встать вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, когда будет необходимо внести в Конституцию Грузии соответствующие изменения, что без конституционного большинства в парламенте сделать будет невозможно", - сказал Иванишвили.

Он заявил, что в регионе война в будущем году обязательно завершится и Грузии надо продержаться еще несколько месяцев, чтобы не допустить в стране беспорядков и открытия "второго фронта".

"Еще раз хочу обратиться к нашим согражданам: отложите все дела и идите на выборы, так как от этих выборов зависит дальнейшая судьба Грузии", - сказал Иванишвили.