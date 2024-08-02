Суд арестовал находящегося в заключении Саакашвили по делу о пересечении границы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Судья Тбилисского городского суда Михаила Джинджолия решил арестовать уже находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на процессе по делу о незаконном пересечении границы. Подсудимый был взят под стражу в порядке меры пресечения по ходатайству прокурора.

Ранее по пяти уголовным делам Саакашвили ни разу не избирали предварительную меру пресечения.

На процессе прокурор Григол Нишнианидзе объяснил суду свое ходатайство риском того, что Сакакашвили может пытаться оказать давление на свидетелей незаконного пересечения границы.

По этому делу четырем человекам предъявлены обвинения в содействии незаконному переезду Саакашвили с Украины в Грузию.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а выдвинутые против него обвинения - сфальсифицированными.